Dia 60. Kiev propõe negociações em Azovstal, há quase 5,2 milhões de refugiados da guerra

O 60.º dia de guerra é também aquele em que se assinalam dois meses desde que começou a invasão da Ucrânia, levada a cabo pela Rússia.

Nesse espaço de tempo, ainda não se conseguiu fechar um acordo que possa encaminhar o conflito para uma solução pacífica. Este domingo, a Ucrânia propôs à Rússia negociações junto ao vasto complexo metalúrgico Azovstal em Mariupol, no sudeste do país.

Cerca de 23.000 refugiados ucranianos fugiram nas últimas 24 horas do país, invadido há dois meses por tropas russas, aproximando-se dos 5,2 milhões o total de deslocados, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

As críticas de Zelensky, este sábado, a António Guterres tiveram uma resposta de Marcelo Rebelo de Sousa.

A Renascença resume os principais momentos.

A Ucrânia propôs à Rússia negociações junto ao vasto complexo metalúrgico Azovstal em Mariupol, no sudeste do país, onde combatentes e civis ucranianos ainda estão entrincheirados numa cidade largamente controlada pela Rússia, anunciou a presidência ucraniana, este domingo.

"Convidámos os russos a realizar uma sessão especial de conversações mesmo ao lado de Azovstal", informou o conselheiro de Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, numa conferência de imprensa, dizendo estar "à espera da resposta" da delegação russa.

No início do dia, outro conselheiro da presidência ucraniana, Mykhaïlo Podoliak, recordou na rede social Twitter que Kiev exige "uma trégua" em Mariupol para a Páscoa Ortodoxa celebrada no domingo, "um corredor humanitário imediato para civis" bloqueados na cidade portuária e "um acordo para negociações especiais de troca de prisioneiros militares".

A enorme fábrica Azovstal é simbólica porque representa a luta entre os exércitos ucraniano e russo em Mariupol, bombardeada pelas forças de Moscovo desde o início de março e atualmente quase completamente destruída.

ONU apela a uma trégua imediata em Mariupol para retirar civis

A ONU apelou a uma trégua imediata em Mariupol, para permitir a retirada dos cerca de 100 mil civis ainda encurralados nesta cidade portuária ucraniana, quase totalmente controlada pelo exército russo.

"É preciso fazer uma pausa imediata nos combates para salvar vidas. Quanto mais esperarmos, mais vidas estarão em risco. Eles devem ser autorizados a sair agora, hoje. Amanhã será tarde demais", afirmou o coordenador da Organização das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia, Amin Awad, num comunicado.

Kiev indicou que as forças russas continuam a bombardear esta cidade no Mar de Azov e, em particular, a siderúrgica Azovstal, a última bolsa de resistência dos combatentes ucranianos naquela zona.