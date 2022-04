Entre 31 países, Portugal foi o 20.º que mais ajudou a Ucrânia

A Ucrânia já recebeu mais de 17 mil milhões de euros em ajuda humanitária, financeira e militar por parte de países do Ocidente e de instituições como as Nações Unidas, o FMI ou a Cruz Vermelha. Os EUA são o país que mais contribuiu, com um equivalente a 7,6 mil milhões de euros em ajudas, enquanto os países da União Europeia ofereceram apoios no valor de 6,3 mil milhões de euros. Portugal foi o 20.º país que mais ajudas disponibilizou, com um total de 41 milhões de euros em ajuda militar e através da Comissão Europeia.

Segundo dados do Kiel Institute for the World Economy, desde o início da invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro, os países da UE ofereceram a Kiev um total de 2,9 mil milhões de euros em apoios, a que se somam 1,4 mil milhões de euros da Comissão Europeia e mais dois mil milhões de euros através do Banco de Investimento Europeu (BEI). Reino Unido, Canadá e Japão juntaram mais de mil milhões de euros.

Até 27 de março, Portugal tinha oferecido nove milhões de euros em ajuda militar, a que se somam 14,5 milhões de euros através da União Europeia e 18,2 milhões de euros com a sua contribuição através do BEI. Em relação à sua economia, Portugal é o 21.º país que oferece mais ajuda em relação à sua riqueza (cerca de 0,004% do seu PIB).