Reino Unido compara cerco de Mariupol às guerras na Chechénia e Síria

“Os comandantes russos devem estar preocupados com o tempo que está a demorar a tomar Mariupol. A resistência ucraniana testou as forças russas e desviou homens e material, desacelerando os avanços da Rússia noutros locais”, aponta o relatório de inteligência britânico desta segunda-feira.

O Reino Unido comparou, esta segunda-feira, o cerco à cidade ucraniana de Mariupol à abordagem que a Rússia teve na Chechénia em 1999 e na Síria em 2016, em que tinha com alvo áreas habitadas.

A cidade portuária junto à região do Donbass é um ponto estratégico importante para Rússia e Ucrânia e encontra-se cercada há várias semanas, atravessando uma grave crise humanitária.

Em 1999, um mês depois de Vladimir Putin se tornar primeiro-ministro, a Chechénia, uma pequena república russa na fronteira com a Geórgia, foi invadida por forças russas e a sua capital, Grozny, violentamente atacada. No ano de 2016, a Rússia juntou-se ao regime sírio para o bombardeamento da cidade de Aleppo, com ataques aéreos que a Human Rights Watch descreveu como “indiscriminados” e que mataram mais de 440 civis.