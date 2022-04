Kiev anuncia início da ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia

Lord Dannatt, ex-chefe do Exército britânico, disse à Sky News anteriormente que a nova ofensiva – sob o comando de um novo general - seria "meticulosamente preparada" em oposição ao impulso inicial "acidental" para Kiev, que "acabou por falhar".

A Ucrânia está a preparar-se para um ataque feroz a uma região onde combate contra as forças separatistas pró-russas há vários anos.

A Rússia tem reorientado as forças no leste da Ucrânia, nas últimas semanas, depois de sair da área à volta da capital, Kiev, onde encontraram forte resistência.

"Esta manhã, ao longo de quase toda a linha da frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, os ocupantes tentaram romper as nossas defesas", disse o secretário do Conselho de Segurança, Oleksiy Danilov, em declarações às televisões.

"O cessar-fogo não está no horizonte agora. Pode acontecer em algumas semanas, ou um pouco mais longo do que isso."

"Neste momento, se pudesse falar pelas autoridades russas, não estão a colocar o cessar-fogo no topo de sua agenda", disse ele.

Martin Griffiths afirmou aos repórteres em Nova York: "Obviamente, ainda não temos um cessar-fogo humanitário do lado russo”.

Com uma nova e importante ofensiva prevista para qualquer dia no leste da Ucrânia, Griffiths tenta organizar um cessar-fogo local para levar as pessoas em segurança.



O responsável diz que está a ir para a Turquia esta semana para discutir com o presidente Erdogan a perspetiva de sediar outra ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia.