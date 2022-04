InfoWars de Alex Jones declara falência após ser condenada por difamação

A página norte-americana InfoWars, associada à extrema-direita, declarou esta segunda-feira falência, após ter sido condenada por difamação em vários processos relacionados com o tiroteio na escola primária de Sandy Hook, no estado do Connecticut, em 2012.

O seu fundador, Alex Jones, difundiu no seu programa de rádio e no site do InfoWars teorias da conspiração de que o tiroteio, em que morreram 20 crianças e seis adultos, era uma “farsa”, um plano para aumentar o controlo de armas, organizados pelos meios de comunicação e com atores.

As afirmações deram origem a três processos separados, em que as famílias das vítimas de Sandy Hook alegam que as mentiras ditas por Alex Jones o enriqueceram a ele e aos seus negócios, incluindo o InfoWars, e referem ter sido perseguidos por seguidores do seu programa.