EUA acreditam que guerra na Ucrânia vai prolongar-se até ao final do ano

A invasão russa à Ucrânia teve início há mais de um mês e meio e os EUA acreditam que se vá prolongar por 2022. O jornal britânico The Telegraph avança que Washington espera que o conflito não seja de curta duração.

A mesma indicação foi transmitida pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a aliados europeus, com a mensagem de que os objetivo de Putin terão mudado e de que o presidente russo dificilmente entrará em negociações diplomáticas a menos que tenha uma derrota no terreno significativa.

Segundo informações de dois dirigentes europeus à CNN, o chefe da diplomacia dos EUA terá mesmo indicado que a guerra na Ucrânia poderá durar até ao final de 2022, não avançando com previsões ou uma data concreta sobre por quanto tempo mais se poderá prolongar a ofensiva russa.

Esta sexta-feira foi conhecido que a Rússia terá enviado uma nota diplomática aos EUA, avisando o país e a NATO de que, se continuarem a armar a Ucrânia, poderão existir “consequências imprevisíveis” para a segurança mundial. Com o título “Sobre as preocupações da Rússia no contexto do fornecimento em massa de armas e equipamentos militares ao regime de Kiev”, a nota escrita em russo e com tradução em inglês foi enviada na terça-feira pela embaixada russa em Washington à Casa Branca.