Rússia diz que entrada da Suécia e Finlândia na NATO terá resposta imediata

“Se a Suécia e a Finlândia se juntarem à NATO, a extensão das fronteiras terrestres da Aliança com a Rússia mais que duplicará”, escreveu Medvedev no Telegram. “Naturalmente, essas fronteiras terão que ser reforçadas”, concluiu.

Medvedev é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia desde 2020, foi presidente e primeiro-ministro da Rússia e é um aliado de longa data de Vladimir Putin.

A confirmar-se a adesão, a Moscovo não terá outra hipótese senão reforçar as suas defesas na região e pôr fim às conversas sobre um espaço livre de armamento nuclear no Báltico.

A Rússia deixa ameaça no ar: Se a Finlândia e a Suécia se juntarem à NATO, Moscovo vai tomar medidas no Báltico.

As forças de defesa terrestre e aérea teriam que ser “reforçadas substancialmente” e as “forças navais” precisariam ser movidas no Golfo da Finlândia se os dois países se juntarem à NATO, acrescentou.

A declaração do ex-presidente marca uma das declarações mais duras feitas por uma figura pública sobre a possível reação da Rússia a um pedido da NATO dos dois países nórdicos.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse esta semana que o país decidirá dentro de "semanas" se deve entrar na NATO. A Suécia também se aproximou de buscar a adesão após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Medvedev disse que a opinião pública destes países estava dividida sobre o assunto e que “nenhuma pessoa sã” iria querer as consequências desse movimento – “aumento das tensões ao longo das fronteiras, Iskanders, armas hipersónicas e navios com armas nucleares literalmente à distância das suas casas”.