Suspeito de ataque no Metro de Nova Iorque foi detido

Frank Robert James foi detido na zona de East Village, numa operação que decorreu sem incidentes, indicam as autoridades.

O ataque numa carruagem do Metro na estação de Sunset Park, em Brooklyn, registado na terça-feira, provocou 23 feridos, dez em estado grave.

O suspeito do tiroteio foi identificado como sendo Frank Robert James, de 62 anos.

Um homem suspeito do ataque no Metro de Nova Iorque foi detido esta quarta-feira, avança a polícia norte-americana.

Uma arma deixada no local do ataque pertence ao suspeito agora detido pelas autoridades norte-americanas.

As autoridades também encontraram a chave de uma viatura registada em nome de Frank Robert James, que também foi apanhado nas câmaras de videovigilância.

Em vídeos nas redes sociais, o atirador de Nova Iorque fez longos discursos sobre questões raciais, violência e sobre a sua vida pessoal.

Nessas publicações, que chegavam a ter entre 20 a 50 minutos, Frank Robert James manifestou opiniões preconceituosas sobre negros e, em particular, sobre as mulheres negras. Recentemente criticou o presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, pelas políticas direcionadas aos sem-abrigo e à segurança no sistema de Metro.