NATO prepara presença militar permanente na fronteira Leste

Cidadao

10 abr, 2022 Lisboa 11:41

Isso impoe-se não só para acalmar os Países recém-entrados na NATO, como os que querem entrar, e sobretudo impoe-se para mandar uma mensagem clara a Putin. As sanções, por muito duras que sejam serão ineficaze,s pois quem vai sofrer é o Povo Russo e há sempre Países que as furam. A Rússia de Putin só pode ser parada de 2 maneiras: a tiro, ou com a certeza que se puser pé em ramo verde, vai haver tiros. E para se darem esses tiros, é preciso que alguém lá esteja para os disparar.