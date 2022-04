Rússia passa a proibir por lei "notícias falsas" sobre ações do Exército

A Rússia vai proibir a reprodução de notícias falsas sobre o desempenho do Exército russo no estrangeiro, segundo um projeto de lei apresentado hoje à câmara baixa do parlamento.

Uma vez aprovada, esta lei vai punir a divulgação de notícias falsas que procurem desacreditar as Forças Armadas russas que defendem os interesses do país e dos cidadãos.