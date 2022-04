Vitória esmagadora de Orbán torna ainda mais tensas as relações entre Hungria e a UE

Impulsionado pela quarta vitória consecutiva nas eleições, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, deverá manifestar-se contra as sanções energéticas à Rússia e endurecer a posição nas negociações com Bruxelas para a libertação dos fundos congelados da UE.

O nacionalista Orbán, que manteve uma ampla maioria nas eleições deste domingo, esmagando a oposição apesar dos esforços desta para se unir contra ele, provavelmente continuará a rejeitar quaisquer sanções da UE ao petróleo e gás russos, argumentando que destruiriam uma economia que já está a desacelerar devido aos impactos da guerra da Ucrânia.

Com poder reforçado, Orban também consolidará as políticas conservadoras a nível doméstico e poderá tentar pressionar as empresas estrangeiras em alguns setores, como o retalho, onde as unidades nacionais não dominam.

O partido que Orbán lidera, o Fidesz, pretende formar sua própria classe de industriais leais.

Mas Orban enfrenta alguns desafios difíceis: precisa de reparar as relações com os aliados mais a leste como a Polônia, tensa devido à postura cautelosa sobre a guerra na Ucrânia após uma década de estreitos laços comerciais com o presidente russo, Vladimir Putin.