"Partygate". Festas em Downing Street dão origem a 20 multas

O inquérito policial às festas que aconteceram na residência e escritório do primeiro-ministro, Boris Johnson, violando as regras sanitárias durante a pandemia da Covid-10, resultaram em 20 multas. A informação está a ser avançada pelo BBC.

Os autos vão agora ser enviados para o Gabinete do Cadastro Criminal, que as emite aos envolvidos. Estes terão 28 dias para pagar ou contestar a sanção.



Na segunda hipótese, a polícia volta a analisar o caso e revoga a multa ou remete o caso para tribunal.

Em causa estão 12 ajuntamentos, que podem ter violado as regras contra a propagação do novo coronavírus, levando as autoridades a inquirir cerca de 100 pessoas.