Rússia. Navalny condenado a nove anos de prisão

O líder da oposição ruusa, Alexei Navalny, foi esta terça-feira sentenciado a nove anos de prisã, numa cadeia de segurança máxima, no âmbito de um processo em que foi considerado culpado por fraude em larga escala.

“Cometeu fraude e roubo de propriedade através de um grupo organizado”, disse a juíza, segundo um jornalista da AFP presente no julgamento.



O arguido foi acusado de ter desviado para fins pessoais mais de 4,1 milhões de euros de donativos entregues às suas organizações, além de “ofensas ao tribunal” durante as audiências anteriores.



O caso por “fraude” foi iniciado em dezembro de 2020, quando Navalny estava em convalescença na Alemanha, depois de ter sobrevivido ao envenenamento com uma substância neurotóxica, uma arma química de fabrico russo para uso militar chamada Novichok, pelo qual ele responsabiliza o Presidente russo.

Navalny cumpre atualmente a sua pena de dois anos e meio num estabelecimento prisional em Pokrov, 100 quilómetros a leste de Moscovo.

Inimigo declarado do regime de Putin, Alexei Navalny foi detido em janeiro de 2021 ao regressar ao país após vários meses a recuperar de uma doença na Alemanha.

O opositor russo que dirigia uma organização contra a corrupção na Rússia foi alvo de envenenamento, tendo acusado o envolvimento do Kremlin no ataque que sofreu no verão de 2020.

Segundo Kira Yarmish, porta-voz de Navalny, ao mesmo tempo que as atenções do mundo estão viradas para a guerra na Ucrânia “há outro crime monstruoso a ser cometido dentro da Rússia”.