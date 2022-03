Marcelo em Moçambique. Do “diálogo com o elefante” ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado

A guerra na Ucrânia e o combate ao terrorismo em Cabo Delgado andaram lado a lado nesta terceira visita oficial do Presidente da República a Moçambique. O país que conhece bem há mais de 50 anos continua a “enfeitiçar” Marcelo Rebelo de Sousa e já está marcada nova visita para daqui a cinco meses, em agosto, a convite de instituições ligadas à diocese de Quelimane para a inauguração da catedral velha que, após obras de recuperação vai ser transformada num centro cultural.

Durante os quatro dias da visita oficial, Marcelo vagueou entre “o mergulho nas águas do Índico, o diálogo com os elefantes e a troca de impressões com a girafa”, até ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado.

O Presidente acredita que vencer o terrorismo é “sempre uma realidade muito difícil porque é preciso garantir que as populações se fixem e que a normalização da vida e a segurança sejam duradouras”, após a visita a dois centros de treino da União Europeia (UE), na Katembe e no Chimoio, onde está a ser dada formação aos militares moçambicanos destacados em Cabo Delgado.

Apesar de ter ouvido por parte dos militares a preocupação pelo facto de ainda não ter chegado o equipamento militar necessário às tropas moçambicanas, o Presidente prometeu que aquela província do Norte do país vai continuar a ser uma prioridade para a UE e para Portugal.