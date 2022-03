Boris Johnson compara a resistência na Ucrânia ao Brexit e é arrasado

"Posso dar alguns exemplos recentes. Quando o povo britânico votou no Brexit de forma tão expressiva, não acredito que tenha sido por serem hostis aos estrangeiros. É porque queriam ser livres para fazer as coisas de maneira diferente e que este país pudesse ter nas suas mãos o futuro.

Num discurso na convenção dos conservadores em Blackpool, Boris Johnson disse: "Eu sei qual é o instinto do povo deste país, tal como o do povo da Ucrânia, é o de escolher a liberdade, sempre".

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi criticado por comparar a luta ucraniana contra a invasão russa à votação do povo britânico pelo Brexit.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, John(...)

Johnson não evitou o remoque de um companheiro do partido conservador Lord Barwell, que salientou que a Ucrânia está a tentar ingressar na União Europeia.

Lord Barwell, que foi chefe de gabinete de Theresa May no número 10 de Downing Street, afirmou que votar no referendo de 2016 "não é de forma alguma comparável a arriscar a vida" numa guerra.

O líder liberal Ed Davey disse que o primeiro-ministro "é uma vergonha nacional", acrescentando: "Comparar um referendo com mulheres e crianças a fugir das bombas de Putin é um insulto a todos os ucranianos”.