Sismo provoca anomalias nas centrais nucleares de Fukushima

O alarme de incêndio foi ativado após o tremor no prédio do reator cinco da central Fukushima Daiichi (Fukushina I), que está inativo desde antes da crise nuclear de 2011, enquanto a falha do sistema de refrigeração afeta as piscinas onde o combustível atómico usado é armazenado na central Daiini (Fukushima II).

Um terramoto de magnitude 7,3 abalou hoje a costa de Fukushima, no norte do Japão, desencadeando um alerta de 'tsunami', anunciaram as autoridades japonesas.



A Agência Meteorológica do Japão disse que o foco do sismo se situou 60 quilómetros abaixo da superfície, embora outra fonte, o Sistema de Alertas de Tsunamis do Pacífico, refira 30 quilómetros.

A região faz parte do norte do Japão que foi devastado por um terramoto de 9,0 de magnitude, seguido de 'tsunami', que também causou um desastre nuclear em 2011.