Mais um navio da Evergreen encalhado, um ano depois do Suez

Trata-se de um cargueiro de 334 metros com a bandeira de Hong Kong, chamado “Ever Forward”. O navio tinha como destino Norflok, na Virgínia, avança o The New York Times, mas acabou por ficar preso após a partida do Terminal Seagirt, no Porto de Baltimore.

Mais um cargueiro operado pela mesma empresa que bloqueou o Canal do Suez no ano passado, impedindo que se realizassem milhões de euros no comércio global durante quase uma semana, ficou encalhado na Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, no domingo à noite.

O navio, com bandeira do Panamá e operado pela empresa taiwanesa Evergreen Marine Corporation, ficou atravessado no canal, no dia 23 de março, bloqueando todo o tráfego.

As imagens deste navio, um dos maiores do mundo, parado durante quase uma semana naquela crucial rota marítima, tiveram um grande impacto nas redes sociais e meios de comunicação de todo o mundo.

Em março de 2021, o Canal do Suez, ponto de passagem de cerca de 10% do comércio mundial, ficou bloqueado durante seis dias, causando uma grave interrupção no tráfego marítimo.

O "Ever Given" foi então direcionado para o grande lago Amer, no centro do canal, pelas autoridades egípcias que exigiram uma indemnização do proprietário do navio, pela perda de receitas durante o incidente, o custo de resgate e os danos no canal.

De acordo com a SCA, o Egito perdeu entre 10 a 12,6 milhões de euros por dia.

Além disso, um funcionário da SCA morreu durante as operações de reflutuação do navio e o revestimento da costa foi danificado.

Um total de 422 navios carregados com 26 milhões de toneladas de carga ficaram bloqueados. De acordo com a seguradora Allianz, as perdas atingiram 5.000 a 8.4000 milhões de euros para o comércio marítimo global.