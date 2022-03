As tropas russas atacaram uma base militar próximo da fronteira polaca, durante a madrugada deste domingo.



Um responsável político da região avançou que o ataque provocou nove mortos e 57 feridos.

De acordo com as autoridades ucranianas, terão sido disparados, pelo menos, oito misseis sobre a base militar do centro internacional de manutenção da paz e segurança em Yavoriv.

A base militar a cerca de 25 quilómetros da fronteira com a Polónia, um país da NATO.