Mais 100 mil refugiados contabilizados pela ONU em 24 horas

Cerca de 100 mil pessoas, em 24 horas, juntaram-se às fileiras de refugiados da Ucrânia, mais de duas semanas após o lançamento da ofensiva militar pela Rússia, segundo dados divulgados, este domingo, pela Organização das Nações Unidas (ONU).



A agência da ONU que apoia os refugiados, o Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR), contabilizou 2.698.280 refugiados ucranianos, mais 100.733 do que na contagem anterior, considerando o alto-comissário da ONU, Filippo Grandi, tratar-se do mais rápido afluxo de refugiados na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial.



As primeiras previsões da ONU indicavam que cerca de quatro milhões de pessoas poderiam querer abandonar a Ucrânia para fugir à ofensiva lançada pela Rússia, número que o ACNUR considera que vai ser revisto em alta.

Antes da ofensiva militar lançada pela Rússia em 24 de fevereiro, a Ucrânia era povoada por mais de 37 milhões de pessoas nos territórios controlados por Kiev, excluindo a população da Crimeia anexada pela Rússia e das áreas sob controle de separatistas pró-russos.

A Polónia recebeu 1.655.503 refugiados, mais de metade dos ucranianos que fugiram desde o início da invasão russa, segundo dados hoje atualizados pelo ACNUR, mas antes do conflito este país já acolhia 1,5 milhões de ucranianos, na sua maioria, que iam para lá trabalhar.

A Hungria, que tem cinco postos de fronteira com a Ucrânia e várias cidades fronteiriças, recebeu 246.206 refugiados, de acordo com dados do ACNUR atualizados no sábado, cerca de 10 mil mais do que durante a contagem do dia anterior.