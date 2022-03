Zelensky avisa. Aliados podem ser responsabilizados por catástrofe humanitária

O Presidente ucraniano reitera que aliados serão "responsáveis pela catástrofe humanitária" na Ucrânia, caso se mantenha o espaço aéreo aberto.

O aviso é lançado nesta quarta-feira, no Facebook. “O inimigo pode destruir as paredes das nossas casas, as nossas escolas, as nossas igrejas. Pode destruir empresas ucranianas. Mas nunca chegará à nossa alma, ao nosso coração, à nossa capacidade de viver livremente. E ter a coragem de o fazer”, escreveu no texto que acompanha o vídeo desta manhã.