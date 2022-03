Ucrânia. PCP pede fim da guerra e condena EUA, Rússia, NATO e UE

O secretário-geral comunista defendeu nesta terça-feira a necessidade de acabar com a guerra na Ucrânia e condenou todo o "processo de ingerência", desde a intervenção dos Estados Unidos e da NATO à "recente intervenção militar" da Rússia.

"O PCP está sem equívocos ao lado dos povos que desejam paz e condena todo um processo de ingerência e confrontação que ali [na Ucrânia] se instalou, o golpe de Estado de 2014, promovido pelos Estados Unidos da América (EUA) naquele território, a recente intervenção militar da Rússia e a intensificação da escalada belicista dos EUA, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia", declarou Jerónimo de Sousa.

No seu discurso no início de um almoço com mulheres comunistas, em Lisboa, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o secretário-geral do PCP disse que o conflito entre Moscovo e Kiev é "uma guerra a que urge pôr termo".

Se tal não acontecer, completou, o agravamento do conflito levará "à perda de mais vidas humanas, a maior sofrimento".

Por isso, o dirigente comunista urgiu para a necessidade de criar iniciativas "que contribuam para a "desescalada" do conflito na Ucrânia, para o cessar-fogo e para um processo de diálogo".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, de acordo com as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.