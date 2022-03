Ucrânia. Conselho de Segurança da ONU discute situação humanitária

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta segunda-feira para discutir a situação humanitária na Ucrânia, 12 dias depois do início da invasão russa que já matou centenas de civis e provocou a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas.

Fonte diplomática citada pela agência espanhola EFE afirmou que a reunião contará com a presença do subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, e da diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Cathy Russel.

O Conselho de Segurança da ONU tem estado envolvido numa intensa atividade diplomática nas últimas semanas, primeiro devido à concentração maciça de tropas russas junto das fronteiras ucranianas e posteriormente devido à invasão russa da Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no domingo que é "absolutamente essencial" estabelecer uma "pausa nos combates" para permitir a retirada de civis das cidades ucranianas que se encontram sitiadas pelo exército russo e o estabelecimento de corredores humanitários.

Os planos de retirada da população civil da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, bloqueada pelas forças russas, foram adiados pela segunda vez.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.