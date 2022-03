Ginasta russo exibe símbolo de apoio à invasão da Ucrânia na Taça do Mundo

O ginasta russo Ivan Kuliak vai ser alvo de um processo disciplinar, após ter exibido a letra "Z" ao peito, símbolo gráfico que significa "Pela Vitória" e é um símbolo do apoio à invasão russa da Ucrânia, durante a Taça do Mundo em Doha, no Catar.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) diz ter aberto um processo disciplinar contra Kuliak pelo seu "comportamento chocante".

Kuliak ganhou o bronze na final da prova de barras paralelas e exibiu uma letra "Z" durante a cerimónia de entrega de medalhas, ao lado do vencedor da medalha de ouro, Illia Kovtun, da Ucrânia.