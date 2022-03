Um novo corredor humanitário em Mariupol deverá acontecer este domingo. A informação foi confirmada pela Câmara Municipal local, que, via Telegram, adianta que a nova tentativa de cessar-fogo deverá começar às 10 horas (hora portuguesa) e terminar às 21h.

O corredor humanitário deverá começar em Mariupol e passar por Portovskoye, Mangush, Nikolsky, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orekhov, terminando em Zaporozhye.

A evacuação terá lugar a partir de três locais na cidade e feita por autocarros municipais, que pode ser acompanhada por automóveis privados. Pede-se, inclusive, que quem sair do local no seu próprio carro que dê boleia a outros civis. "Encham os veículos o máximo possível", pedem as autoridades locais.

Tal como este sábado, o corredor humanitário está a ser escoltado pela Cruz Vermelha.

