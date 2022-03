Guerra na Ucrânia. Estado mental de Putin faz EUA ponderar melhor estratégia

O esforço da Casa Branca para elaborar uma estratégia para confrontar a Rússia em relação à invasão da Ucrânia está ligado a um reexame urgente por parte das agências de inteligência do estado mental do presidente Vladimir V. Putin.

Segundo o New York Times, o debate reside nas ambições do presidente russo e o apetite pelo risco que foram alterados por dois anos de isolamento do Covid, ou por uma sensação de que este pode ser o melhor momento para reconstruir a esfera de influência da Rússia e garantir seu legado. Ou então ambos.

O mesmo jornal norte-americano escreve que durante a pandemia, Putin refugiou-se num intrincado casulo de distanciamento social – embora tenha permitido que a vida na Rússia voltasse essencialmente ao normal.

Foi construída uma bolha livre do vírus em torno de Putin que supera em muito as medidas de proteção adotadas por muitos dos seus pares de outros países.