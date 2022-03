De Braga até à Ucrânia. Autocarro humanitário leva “conforto e palavra amiga” a refugiados

Para além do material médico e de agasalhos, a bagageira do autocarro que partiu, esta quinta feira, de Braga rumo à fronteira com a Ucrânia vai guarnecida de mantimentos. O suficiente para a viagem que espera trazer, pelo menos, 40 refugiados para solo nacional.

“Há bolachas para os mais pequenos, leite e papas para os bebés” descreve Paula Silva, elemento de uma das instituições que se associaram à iniciativa. “Não falta nada. Falta, apenas, o essencial, que é trazermos as pessoas em segurança”, remata.

Da lista de pessoas referenciadas, 12 crianças e 28 adultos, está uma grávida de 20 semanas que “ inspira alguma preocupação e alguns cuidados”, revela Elisa Condês, médica e voluntária na missão.

“Prevemos que estas pessoas possam ter queixas de dor e que estejam fisicamente e cansadas e psicologicamente afetadas. Virão, com certeza, com frio”, antecipa a médica. “O que esperamos é dar-lhes conforto e uma palavra amiga”, resume.

Entre os nove voluntários que seguem viagem, estão uma enfermeira, um técnico da proteção civil e o tradutor, Andriy Voytuckh. O ucraniano, radicado em Portugal há 15 anos, está habituado a viagens longas, mas admite que esta “vai custar mais um bocado”.

“Tenho pena daquelas crianças e mulheres que estão há três, quatro dias à espera”, confessa o ucraniano natural de Leviv. “Mas, vamos pensar que tudo vai correr bem."