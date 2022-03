Ucranianos deixam Braga para combater invasão russa. "É o meu dever, o meu país, a minha vida"

As famílias permanecem na Ucrânia . A filha de Valentyna Krepkina está em Kiev e as notícias “não são as melhores”, reconhece a treinadora.

“Ela escreve-me algumas palavras, mas não são boas. Ela é forte. Ela sabe o que fazer. Estou orgulhosa da minha filha. Sei que ela não quer partir deixar a Ucrânia”, revela.

Apesar das dificuldades, Valentyna mostra-se confiante numa vitória do povo ucraniano e é com emoção que nos fala da força do seu país. “ Acredito numa melhor saída para a Ucrânia. Acredito no povo ucraniano. Somos um país pequeno, mas uma nação forte. Sei que temos o apoio do mundo contra Putin”.

Valentyna e mais 16 elementos da comitiva ucraniana vão ficar, por enquanto, pela capital do Minho. Seis dos atletas decidiram apanhar “boleia” do autocarro que parte de Braga rumo à fronteira da Polonia com a Ucrânia para trazer refugiados para se juntarem às forças da resistência contra a invasão russa.