Zelensky. Bombardeamento em Kharkiv foi "claramente um crime de guerra"

O Presidente da Ucrânia, Vlodymyr Zelensky, classifica que o bombardeamento de Kharkiv, que provocou vítimas civis em bairros residenciais, como um crime de guerra.

O bombardeamento russo contra Kharkiv provocou ferimentos em, pelo menos, 20 pessoas, avançam os serviços de emergência, citados pela BBC. Num discurso ao povo ucraniano, Zelensky condenou o ataque.

"As forças russas atiraram brutalmente sobre Kharkiv com artilharia de jatos. Foi claramente um crime de guerra. É uma cidade pacífica, com áreas residenciais pacíficas. Não tem quaisquer infraestruturas militares. Dezenas de testemunhos provam que não foi um acidente, mas sim uma destruição deliberada de pessoas. Os russos sabiam para onde estavam a disparar", acusou o Presidente ucraniano.