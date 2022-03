MNE russo fala em “frenesim russófobo” e acusa Ucrânia de levar à guerra

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros voltou a apontar o dedo à Ucrânia para justificar a invasão do país. “A Ucrânia ainda tem tecnologias soviéticas” nucleares, afirmou Sergei Lavrov na reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra.

“Não podemos deixar de responder a este perigo real”, justificou numa mensagem pré-gravada, uma vez que não conseguiu voar para a Suíça por causa das sanções à Rússia.

“A Rússia não podia deixar de agir em relação a Donbas. O Presidente Putin declarou a independência de Donbas. Por isso, entrou com as suas forças armadas para cumprir para ter a estabilidade do país. O objetivo dos nossos atos é salvar vidas de pessoas e a desnazificação dos ucranianos para isto nunca mais acontecer”, destacou, repetindo o discurso que Moscovo tem feito desde o início da invasão, no dia 24 de fevereiro.

“A Ucrânia pretendia entrar na NATO. Foi de forma aberta que estiveram contra o território da Rússia. Todos os que estão contra a Rússia, estão contra a humanidade e contra os humanos”, declarou ainda, justificando: “estão aqui em causa princípios éticos, de não discriminação. A Ucrânia está a praticar atos de genocídio. Todos os direitos das pessoas estão a ser afetados, por isso têm de ser responsabilizados”.