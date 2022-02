Ucranianos não acreditam nas negociações. “São dois barcos a rumar em rumos diferentes”

O empresário português William Lopez, a residir na cidade de Cerkassy, a cerca de 300 Km de Kiev, diz que a população não acredita muito na anunciada negociação entre a Rússia e a Ucrânia.

Em geral, “todo o povo está incrédulo, porque a gente sabe quais são os termos que o Putin quer e a gente sabe quais são os termos de Zelensky quer. Putin quer a neutralidade da Ucrânia e Zelensky quer entrar na União Europeia e na NATO. São dois barcos a rumar em rumos diferentes”, conta.

William Lopez, à semelhança dos ucranianos, tem mais esperança na reação adversa da população russa a esta guerra do que propriamente nas negociações.

“A gente sabe que Putin já passou do limite do dinheiro que ele podia gastar nesta guerra e ele também não contava com estas sanções todas. E, por isso, a gente tem a esperança é de acordar o povo russo porque muito do povo russo não sabe do que se está a passar na Ucrânia. Então a gente vê que a esperança do presidente ucraniano e do povo ucraniano é tentar deitar a Rússia abaixo internamente”, explica.