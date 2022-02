Ucrânia abre fronteiras para estrangeiros dispostos a lutar pelo país

O pedido de voluntários estrangeiros ocorre depois de as forças russas lançaram ataques com rockets que mataram “dezenas” de civis em Kharkiv e renovaram o ataque à capital Kiev.

O presidente da Ucrânia, Volorymyr Zelensky, suspendeu de forma temporaria a exigência de vistos de entrada para qualquer estrangeiro disposto a juntar-se ao exército ucraniano e lutar ao lado do país contra as tropas russas, informa a Associated Press.

A SIC noticiou esta segunda-feira um grupo de ex-militares portugueses quer combater na Ucrânia contra as forças russas.

É um grupo de 20 ex-militares que querem combater na Ucrânia como voluntários. A ideia surgiu no arranque do conflito. As imagens que chegavam da Ucrânia e as mensagens da Rússia ajudaram a tomar a decisão.

O grupo de ex-paraquedistas tem entre 42 e 54 anos. São todos portugueses, mas alguns vivem na Inglaterra e em França.

Já contactaram a embaixada da Ucrânia em Portugal, que lhes garante transporte e a incorporação na legião estrangeira ucraniana.