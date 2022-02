Rússia e Ucrânia iniciam negociações junto à fronteira com a Bielorrússia

Rússia e Ucrânia iniciam esta segunda-feira negociações na Bielorrússia. A informação foi confirmada pela agência de notícias russa Tass e pelo jornal norte-americano "The New York Times".

A disponibilidade para o diálogo abre, assim, uma possibilidade para o fim da invasão russa, iniciada na madrugada de quinta-feira, mas a esperança parece não ser muita.

As negociações vão decorrer na fronteira com a Bielorrússia, junto ao rio Pripyat, que, poucos quilómetros mais a sul, passa junto à antiga central nuclear de Chernobyl.

Inicialmente terá sido proposta a cidade Bielorrússia de Gomel - a agência TASS chegou a divulgar até uma imagem da sala preparada para a reunião com dez cadeiras de cada lado, e um lado a bandeira russa, do outro a ucraniana. Mas os ucranianos terão optado pelo posto de controlo fronteiriço de Aleksandrovka-Vilcha e outra agência russa, a RIA, já divulgou a imagem de outra sala com uma mesa igualmente longa e com microfones e garrafas de água a postos para as negociações.

Moscovo assegurou que iria ser garantida a proteção da delegação ucraniana. E pela estrada mais direta desde Kiev seriam cerca de 150 km, mas é uma zona controlada pela Rússia e por isso apesar das garantias de Moscovo os ucranianos anunciaram que viajaram por uma rota alternativa.

Segundo a imprensa bielorrussa, a delegação ucraniana já chegou, esta manhã, e no local aguarda-se apenas o início das negociações.

O ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia publicou no Twitter uma foto da sala preparada para receber as delegações.