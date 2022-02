“Ainda estamos vivos”. Relatos que chegam a quem vê a guerra longe de casa

“Os meus familiares continuam a dizer-me que os bombardeamentos não param, ninguém consegue dormir. A minha cidade é agora um cemitério. Há muitos corpos no chão. A cidade cheira mal, está destruída”, conta à Renascença Mariya Viktorvina, embora o raciocínio por vezes lhe falhe. “O pensamento está cansado” e há três noites que a realidade teima em não dormir.

É Mariya Viktorvina, ucraniana a viver em Portugal há 20 anos, quem a recebe. É uma prima quem dá voz ao desespero, a partir da cidade de Mykolaiv, no Sul da Ucrânia, que tem sido alvo de intensos combates.

A mensagem de áudio chega entre soluços e lágrimas e com quase quatro mil quilómetros de distância: “Minha querida, olá. Ainda estamos vivos. Estou com medo, estamos a ser bombardeados. Qualquer coisa, desculpa-nos por tudo. Estamos a aguentar-nos. Vivos.”

É também na cidade de Mykolaiv que vivem os tios, os primos e a avó de Mariya, que não tem internet mas com quem ainda consegue manter contacto, já que foram várias as operadoras de telecomunicações a disponibilizar chamadas gratuitas para a Ucrânia.

“O medo do silêncio” estende-se ao Norte do país, com os militares russos a apertarem o cerco a Kiev, onde Mariya Viktorvina tem também uma prima que, apesar de ter visto para Portugal, "não conseguiu sair a tempo". Agora, todos estão separados pela lei marcial. Ou pela lei da sobrevivência.

“Alguns estão em bunkers. Outros conseguiram ficar em garagens subterrâneas que encontraram e saem apenas para ir às compras, num curto espaço de tempo. Os homens estão na guerra, as mulheres escondidas com filhos. É um medo constante. É sobreviver um dia de cada vez. E respirar por alguns momentos, quando sabemos que estão bem e vivos”, descreve.

"Chega a um momento em que já não consegues sequer perceber com quem é que tens de te preocupar", acrescenta, numa altura em que as imagens de satélite mostram o avanço das tropas russas em várias cidades ucranianas e que se intensifica a ameaça nuclear.