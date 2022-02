Ucrânia. Há pessoas a fugirem a pé em direção à Polónia

Há centenas de ucranianos a tentar fugir do conflito, viajando de carro, à boleia, ou até mesmo a pé para a Polónia.

À Renascença, Ricardo Rato, professor universitário na cidade polaca de Lubin, descreve um cenário de “grande apreensão”, com centenas de pessoas a fugirem da Ucrânia com destino à Polónia.

“As pessoas fugiram de Kiev pelos meios que puderam e até a pé”, conta.

É o caso de uma aluna que está a ajudar, vinda de Kiev, e que teve que percorrer parte do percurso a pé para chegar à Polónia.

“Neste momento, as pessoas esperam horas para entrar na Polónia, mas o Governo polaco já avisou que pode demorar até dias devido ao imenso fluxo de gente que está a passar”, diz.

O professor mantém-se em contacto com vários alunos que estão na Ucrânia e conta que os relatos que lhe vão chegando são sobretudo sobre as dificuldades em sair do país e, para quem fica, as dificuldades no abastecimento.

Ricardo Rato considera que a União Europeia não tem sido branda na aplicação de sanções impostas à Rússia, mas alerta que se as sanções forem drásticas, este pode ser o despoletar de uma guerra maior quando estão em causa vidas humanas.