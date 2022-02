Santos Silva confirma que UE vai discutir sanções diretas a Vladimir Putin

Augusto Santos Silva confirmou esta sexta-feira que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) vão discutir esta tarde, em Bruxelas, uma sanção que visa diretamente Vladimir Putin.

Ainda assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros português sublinha, aos jornalistas, que a sanções terão ainda de ser aprovadas, não querendo por isso avançar para já com mais detalhes.

sobre esta medida, o jornal "The Washigton Post" está a avançar que a União Europeia vai congelar ativos do presidente russo, Vladimir Putin, e do seu ministro dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov.

O jornal americano cita fontes diplomáticas europeias, segundo as quais as sanções não incluem proibir deslocações dos dois politicos russos no espaço comunitário.

Augusto Santos Silva garante que será renovado o apelo para que a Rússia termine de imediato com este conflito.

"Esta é a mais séria ameaça à ordem internacional e à segurança da Europa a que nós assistimos desde o fim da Segunda Guerra Mundial", aponta.