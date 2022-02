Rússia quer "libertar” e não ocupar a Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia garantiu, esta sexta-feira, que esta operação militar tem como objetivo libertar o povo ucraniano e não ocupar o país.

“Putin tomou a decisão de realizar uma operação militar especial para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia para que, livres da opressão, os próprios ucranianos pudessem determinar livremente seu futuro”, disse Sergei Lavrov em conferência de imprensa.

Lavrov disse que a Ucrânia tem de ter um governo novo e independente que “não esteja concentrado no nazismo e no extermínio do povo russo”. “É preciso libertar a Ucrânia do nazismo”.

“A Ucrânia está a ser controlada a partir de fora, nomeadamente, pelos Estados Unidos”, acusa.



Garantiu que o país está pronto para dialogar com Kiev. “Estamos preparados para negociações a qualquer momento, assim que as forças armadas da Ucrânia responderem ao nosso apelo e deporem as armas.”

Nesta intervenção voltou a sublinhar que “ninguém na Rússia está a pensar atacar civis ucranianos, estamos a atacar alvos militares”, garantiu.



“Ninguém está a pensar em atacar o povo ucraniano, só não queremos que neonazis continuem a governar.”



O ministro defende que os acordos de Minsk foram sabotados. “Nós somos pela solução diplomática de problemas. Os acordos de Minsk são exatamente isso”, mas o Ocidente não os queria cumprir. “Os acordos só seriam cumpridos nas partes que lhes interessava”.