Quando a guerra se joga nas trincheiras da internet. O que é uma "guerra híbrida"?

É por isso que o Governo ucraniano está à procura de “hackers” para combater na guerra cibernética, como anunciou o jornal "The Kyiv Independent", esta sexta-feira, no Twitter.

As guerras já não se combatem apenas com tanques, exércitos no terreno e mísseis. Acontecem também nas “trincheiras” da internet - e a Rússia é líder neste campeonato.

O que está a acontecer é uma “guerra híbrida” - um conceito que surgiu no início do séc. XXI e que tem vindo a ganhar força nos últimos anos.

Na quarta-feira, a agência de cibersegurança da Austrália avisou as empresas e instituições que as sanções à Rússia levarão,inevitavelmente, a novos ataques informáticos. E em Portugal, há quem considere que os ciberataques recentes podem ter relação com o conflito que ocorre na Ucrânia.

O que é uma guerra híbrida?

Não existe uma definição consensual sobre o que é uma guerra híbrida, mas, habitualmente, descreve uma guerra que combina meios convencionais e não-convencionais, que podem envolver ameaças económicas, ciberataques e desinformação.

“No momento atual, o que estamos a ver na Ucrânia é uma invasão, que seria considerada uma guerra convencional”, explica Rita Costa, colaboradora do Instituto da Defesa Nacional que estudou o fenómeno. “Mas o que se está a passar no momento já tem muitos antecedentes que não são tão visíveis para o público em geral e que, muitas vezes, também não são discutidos nos media”, acrescenta.

Numa guerra híbrida, são combinadas estas várias estratégias. Um dos principais objetivos é destabilizar os governos oponentes e as suas instituições, “criando o caos e um vazio de poder”.

E uma ameaça híbrida? É a mesma coisa?

Antes da guerra propriamente dita, pode haver uma “ameaça híbrida”. No caso da guerra que se desenrola agora na Ucrânia, “já houve várias ações pela parte da Rússia na Ucrânia que foram testando os limites do direito internacional”, diz a especialista.

“Tanto no reconhecimento mais recente das províncias no leste da Ucrânia, como na própria questão da Crimeia, os âmbitos e os trâmites do direito internacional são explorados de forma a que não sejam vistos como uma 'agressão'.!

“O ponto principal de uma ameaça híbrida é mesmo evitar a atribuição e a retaliação”, explica a investigadora.

Como surgiu o conceito?

As táticas englobadas nas ameaças híbridas já existem há algum tempo - já na Guerra Fria, “as ameaças híbridas eram bastante prevalentes, tanto do lado americano como do lado da União Soviética”.

No entanto, o termo é recente - tem sido usado nos últimos 20 anos. Surgiu para descrever o que se passava no Afeganistão e no Iraque, mas ganhou importância em 2014, com a anexação da Crimeia e a intervenção militar russa no leste da Ucrânia. Na altura, a NATO classificou esta intervenção como uma “abordagem híbrida à guerra” e a atribuiu-lhe elevada importância na preparação do combate às futuras ameaças da Aliança.

“Precisávamos de um nome novo para descrever uma situação que, apesar de ser bastante antiga, tem no momento atual consequências e formas de atuação completamente diferentes de uma altura em que a tecnologia não estava tão desenvolvida”, explica Rita Costa.

A guerra Rússia-Ucrânia pode ser considerada híbrida?

Para a investigadora, a confrontação em curso entre russos e ucranianos pode ser considerada uma guerra híbrida “sem dúvida alguma”.

“Não começou só com a invasão. Como a questão da Crimeia - mesmo antes da invasão da Crimeia pela Rússia, já tinha havido várias ações, que em termos militares se chamam “PSYOPS” [operações psicológicas], com vista a manipular a população local, com vista a criar um sentido de pertença ao povo russo”.

“A propaganda russa é, de facto, bastante forte e, como se tem visto nos últimos tempos, a Rússia é, de facto, um dos principais atores híbridos, atualmente."