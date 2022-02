Fugir ou ficar? “Clima de tensão e tristeza” invade portugueses na Ucrânia

Veja também:

Milhares de ucranianos, por esta altura, estão a tentar chegar à fronteira polaca, mas a demora chega a ser de oito horas para quem se desloca de carro, e mais de 20 horas para quem opta por pôr os pés ao caminho.

Esta circunstância está a deixar em suspenso a vida de muitos ucranianos, que não sabem ainda bem como poderão sair em segurança do seu próprio país.

Um desses casos é relatado, à Renascença, por um professor universitário português a lecionar na cidade polaca de Lubin, Ricardo Rato, que está a tentar ajudar uma aluna a passar a fronteira.

Mas quando estava a caminho deparou-se com um cenário difícil em que “milhares de refugiados” tentam sair com um “atraso significativo”.

“Houve um bloqueio do sistema informático na parte ucraniana e muitos homens tentaram escapar à mobilização para ir combater”, explica, Ricardo Rato.

O professor universitário dá ainda conta que há muitos familiares e amigos de ucranianos que vão chegando de vários países à espera que os entes queridos consigam chegar a território polaco.

“Muita gente estava à espera horas e horas. Havia uma fila de carros com ucranianos de vários países que se dirigiram à fronteira para aguardar”.

O português indica que, na fronteira polaca, há nove pontos de acolhimento aos refugiados que, se não tiverem ninguém que os acolha quando chegam, têm um teto e alimentação ao seu dispor.

“É dado comida, água e informação. Um dos acolhimentos é uma escola primária que foi adaptada para lidar com esta circunstância”, relata, à Renascença.

“A prioridade é o nosso filho de nove meses”

Chama-se William Lopez e é mais um português a residir na Ucrânia. No testemunho recolhido pela Renascença, faz questão de referir que não pondera, por agora, abandonar o país.

“Eu acho que não vou sair e digo-lhe porquê. A parte em que eu teria que sair já passou mais ou menos, foi no início da invasão. Agora tenho uma maior visão do que se está a passar”, diz este jovem empresário, de 32 anos.

Casado com uma ucraniana, vive há seis anos na cidade de Cerkassy, a cerca de 300 quilómetros de Kiev e a mais de 700 quilómetros da fronteira com a Polónia.

“Na minha ideia, acho que não vai chegar aqui, porque o objetivo são as cidades grandes e isso foi mostrado com essas cidades debaixo de fogo. O grande objetivo é Kiev e, se eles tomam Kiev, despojam o Governo que está lá, metem um pró-russo e acaba a guerra”, acrescenta, William Lopez, esperançado no fim do conflito.

“Acabando a guerra, eu acredito que vai acabar daqui a pouco, uma vez que os russos estão a 10 quilómetros do centro de Kiev, e daqui a algumas horas vamos ter aí a dizer que a Rússia domina a Ucrânia”, salienta.

Já quanto ao que pode vir a seguir, as certezas não são tão evidentes: “Agora o que vem a seguir é nisso que estou de olho. O que é que o Governo que vai entrar lá vai implementar?”, questiona. “Se não me afetar em termos de vida eu continuo aqui”, alude, mas sempre na expetativa que possa “acontecer um milagre e os que russos voltem para trás”.