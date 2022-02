Von der Leyen acusa Putin de estar a pôr em risco o futuro do povo russo

Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, garante que a Ucrânia vai prevalecer, com o apoio da União Europeia.

Em conferência de imprensa, Von der Leyen acusou Putin de estar a querer voltar atrás no tempo, até ao Império Russo, mas, com isso, põe em risco o futuro do povo russo. “Ele está a pôr em risco o futuro do povo russo.”

A presidente da Comissão Europeia apela à Rússia para que acabe com a guerra e retire as suas tropas da Ucrânia.

“Eu apelo à Rússia para que acabe de imediato com a violência e que retire as suas tropas do território ucraniano”, disse.

Von der Leyen assegurou que a União Europeia não vai “deixar que o presidente Putin destrua a arquitetura de segurança que nos deu décadas de paz e estabilidade”.

“Não vamos deixar que troque a lei pela força e violência. E ele não deve subestimar a força das nossas democracias”, avisou.

A história provou que as sociedades e alianças construídas com base na confiança e na liberdade são bem sucedidas e resilientes. E isso é exatamente o que os autocratas temem.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem, esta quinta-feira, o agravamento do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, numa cimeira extraordinária em Bruxelas convocada de urgência na quarta-feira pelo presidente do Conselho Europeu.

Von der Leyen garantiu que, ainda esta tarde, será apresentado um pacote reforçado de sanções contra a Rússia.