Ucrânia contabiliza 137 mortos no primeiro dia de combate

Num discurso televisionado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse estar desanimado depois de falar com líderes ocidentais.

O presidente ucraniano disse que a Rússia o tem a si como "alvo nº1" e à sua família como "alvo nº2".

O mesmo Zelensky, decretou esta quinta-feira a mobilização geral da população sujeita a “recrutamento militar e reservistas”.



Segundo o decreto publicado no ‘site’ da presidência ucraniana, a medida abrange todas as pessoas sujeitas a “recrutamento militar e reservistas” e será aplicada dentro de 90 dias em todas as regiões da Ucrânia.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.