Centenas de pessoas tentam abandonar Kiev e autoridades pedem que se abriguem em bunkers

As ruas de Kiev enchem-se de pessoas, desde as 7h00, depois da Rússia ter iniciado uma ofensiva no país. Centenas de residentes da capital ucraniana tentam abandonar a capital e as autoridades pedem aos civis que procurem abrigo.

“[Às 6h30] acordaram-nos no hotel com indicação para sairmos dos quartos. Às 7h00 da manhã vimos um carro da polícia a passar e a avisar que devíamos ir para o bunker”, relata a enviada especial da Renascença em Kiev, Iryna Shev.



Durante as últimas horas inúmeras explosões foram ouvidas em várias cidades da Ucrânia, incluindo junto à capital.