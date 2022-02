Tensão na Ucrânia. NATO anuncia reunião de emergência com Kiev

A NATO anunciou uma reunião de emergência dos embaixadores dos 30 países membros com o representante da Ucrânia, ainda nesta terça-feira, na sequência do reconhecimento pela Rússia das autoproclamadas repúblicas do Donbass.

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, vai dar uma conferência de imprensa, na sede da organização, em Bruxelas, após esta reunião extraordinária da comissão NATO-Ucrânia, onde serão discutidos os próximos passos na procura de resolução da crise.

Após ter reconhecido como independentes os territórios ucranianos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass, na segunda-feira, Moscovo esclareceu hoje que o reconhecimento se refere ao território ocupado quando as autoproclamadas repúblicas proclamaram esse estatuto em 2014, o que inclui espaço atualmente detido pelas forças ucranianas.

Além de ter assinado os decretos relativos ao reconhecimento de Lugansk e de Donetsk, Putin anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de "manutenção da paz".