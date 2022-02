UE vai enviar apoio extraordinário de 1.200 milhões de euros à Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou, esta segunda-feira, que a União Europeia (UE) vai enviar um apoio financeiro extraordinário à Ucrânia no valor de 1.200 milhões de euros.

Os ministros Europeus dos Negócios Estrangeiros comprometeram-se ainda a manter abertas as suas embaixadas em Kiev..

"Estivemos a ouvir a perspetiva do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Foi muito claro em pedir que mantivessemos as nossas embaixadas. Esse foi o nosso compromisso. A embaixada portuguesa sempre esteve localizada em Kiev", afirmou Augusto Santos Silva, aos jornalistas, no final da reunião dos chefes de diplomacia da UE.

Também esta segunda-feira, foi formalizada uma missão de formação militar celebrada entre UE e a Ucrânia.