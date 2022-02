Covid-19. Reino Unido anuncia fim das restrições e do isolamento de infetados

Veja também:

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, esta segunda-feira, o fim das restrições contra a Covid-19, em vigor no país.

A partir de quinta-feira, dia 24, o isolamento obrigatório de infetados com o novo coronavírus deixa de ser exigido.

Os testes à Covid-19 deixam de ser gratuitos a partir de 1 de abril, mas vão continuar à venda. É aberta a uma exceção para os mais idosos e vulneráveis, que vão continuar isentos de pagar.

Boris Johnson diz que é altura de "vivermos com a Covid" e que já não é preciso "pagar o preço das restrições".

"Com a população protegida com as vacinas e a capacidade de resposta rápida ao surgimento de novas variantes, é altura de recuperarmos a nossa confiança", defende o primeiro-ministro britânico.

O tema vai ser desenvolvido ao final da tarde desta segunda-feira, pelo governo do Reino Unido, numa conferência de imprensa às 19h00.

Reino Unido regista, esta segunda-feira, 38.409 novos casos de Covid-19 e 15 mortes associadas à Covid-19, segundo as autoridades de saúde britânicas.