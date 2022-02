Padre ucraniano defende "posição mais dura" da Europa com a Rússia

Vasyl Bundzyak prefere usar o termo “guerra” para descrever o cenário que se vive no seu país em sequência da tensão com a Rússia. Um conflito, diz o padre ortodoxo ucraniano, que dura há oito anos, desde as incursões militares russas nas regiões da Ucrânia de leste em 2014.

“Esta é uma guerra, mas não é uma guerra de guerrilha, porque nestes últimos oito anos foram mortos 14 mil cidadãos ucranianos e mais de um milhão de pessoas deslocaram-se para zonas onde não há conflito”, diz Vasyl Bundzyak, que reconhece que esta é uma questão difícil de perceber para quem não vive na Ucrânia.

“Isto é muito difícil de compreender para as pessoas de fora, mas nós, ucranianos que vivemos no estrangeiro, estamos sempre preocupados com os nossos compatriotas”, confessa em declarações à Renascença.

Perante a crescente tensão entre a Kiev e Moscovo, Vasyl Bundzyak pede uma posição mais forte da União Europeia na resolução da crise.