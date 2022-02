Trudeau invoca medidas de emergência para lidar com protestos do "Comboio da Liberdade"

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, invocou a lei de medidas de emergência do país para lidar com os protestos "Comboio da Liberdade" que já se prolongam há três semanas, em Otava.

A lei dá poderes especiais ao governo, mas o chefe do Executivo canadiense garante que não vai utilizar os militares enquanto a lei estiver em vigor.

Segundo Justin Trudeau o governo permitirá que as instituições financeiras bloqueiem contas de entidades que estão a apoiar as manifestações no país.



O primeiro-ministro do Canadá pede aos participantes do movimento para "ir para casa" e garante que o governo apoia a liberdade de expressão, mas não pode aceitar que os protestantes privem "os seus vizinhos de exercer a sua própria liberdade".

"É altura de parar", declarou Justin Trudeau, numa declaração à imprensa local.

Há mais de duas semanas, centenas e, às vezes, milhares de manifestantes em camiões e outros veículos entupiram as ruas de Otava, a capital, contestando a vacinação obrigatória para camionistas e outras medidas de combate à pandemia adotadas pelo Governo liberal de Trudeau.

Os protestos do "Comboio da Liberdade" já se estenderam à Europa, em protestos ligados a movimentos negacionistas e contra medidas de proteção sanitária, no contexto da pandemia da Covid-19.