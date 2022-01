​“É bom ver que fizemos a diferença”. ONGD portuguesas reconstroem escola destruída pelo ciclone Idai

A Escola Primária Completa da Manga Mascarenhas, na cidade da Beira, foi um dos muitos edifícios destruídos pela passagem do ciclone Idai por Moçambique, em março de 2019, mas a sua reconstrução começou logo a ser pensada nessa altura por três ONGD portuguesas que se juntaram e criaram o projeto ‘Somos Moçambique’: a Fundação Fé e Cooperação (FEC), a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e a VIDA.

Com o apoio do Instituto Camões, e de vários doadores em Portugal, estas organizações não-governamentais para o desenvolvimento conseguiram reunir fundos que permitiram reerguer a escola, que foi inaugurada esta segunda-feira.

“Hoje foi a abertura oficial do ano letivo e os responsáveis da educação da Beira escolheram esta escola para fazer a cerimónia”, explica à Renascença Marta Monteiro, coordenadora do projeto, que não esconde a satisfação com o resultado final: a escola, que tem 1.282 alunos inscritos, foi construída para resistir a chuva e vento fortes.

“Avaliadas as estruturas que existiam, preferimos apostar numa reconstrução resiliente, por isso parte da escola foi feita de raiz, seguindo os modelos do Ministério da Educação de Moçambique, para resistir a ventos com mais de 100 km/hora”, avança aquela responsável.