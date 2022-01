Polónia inicia construção de muro na fronteira com Bielorrússia

A Polónia começou nesta terça-feira a construção de um novo muro na fronteira com a Bielorrússia para bloquear a passagem de migrantes, cujas tentativas de entrada desencadearam uma crise entre Varsóvia e Minsk no ano passado.

A Polónia já tinha anunciado, no final do ano passado, que iria construir um muro ao longo da fronteira com a Bielorrússia, depois de, desde o verão, milhares de migrantes, na sua maioria oriundos do Médio Oriente, terem atravessado ou tentado atravessar a fronteira da Bielorrússia para a Polónia, num movimento que a União Europeia acusa Minsk de fomentar.

“O projeto que precisamos de concretizar é um investimento absolutamente estratégico e prioritário para a segurança da nação e dos seus cidadãos", disse em novembro o ministro do Interior polaco, Mariusz Kaminski.

O ministro sublinhou, na altura, que os contratos para construção do muro seriam assinados até 15 de dezembro e os trabalhos deveriam começar antes do final desse mês e decorrer 24 horas por dia, sendo os trabalhadores divididos em três turnos.

Também em novembro, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, admitiu a possibilidade de “financiar uma infraestrutura física”, como um muro, para “proteger melhor a fronteira da União Europeia”, depois de o Governo polaco ter pedido ajuda a Bruxelas para concretizar o projeto.

Os dois líderes concordaram que o regime do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, é o culpado pela situação que se vive na fronteira, onde centenas de migrantes se concentram há meses, vivendo muitos atualmente em acampamentos precários, apesar do frio glacial, na esperança de passarem a fronteira para a Polónia, ou seja, para a UE.

A Bielorrússia rejeita as acusações, acusando, por sua vez, a Polónia de violações dos direitos humanos ao recusar a entrada dos migrantes no seu território.