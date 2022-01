Presidente do Burkina Faso detido por militares em aparente golpe de Estado

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, terá sido detido esta segunda-feira em casa e levado para um quartel em Ouagadougou, num aparente golpe de Estado.

Segundo a agência de notícias France-Press, que cita fonte dos serviços de segurança do país, não identificada, “o Presidente Kaboré, o chefe do parlamento (Alassane Bala Sakandé) e vários ministros estão efetivamente nas mãos de soldados" no quartel de Sangoule Lamizana, em Ouagadougou.

A detenção de Roch Marc Christian Kabore pelos militares também foi confirmada, esta segunda-feira, à Reuters por duas fontes de segurança e um diplomata da África Ocidental.

Segundo a agência de notícias, vários veículos blindados da frota presidencial foram vistos perto da residência do Presidente esta manhã. Já no domingo à noite, tinham sido ouvidos disparos junto à residência do Presidente, depois de soldados amotinados terem tomado uma base militar no início do dia.

O Presidente Kaboré, no poder desde 2015 e reeleito em 2020 com a promessa de lutar contra os terroristas, tem vindo a ser cada vez mais contestado por uma população atormentada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do país responderem ao problema da insegurança.

Vários quartéis no Burkina Faso foram este domingo palco de motins de militares, que exigiram a substituição das chefias militares e os "meios apropriados" para combater os grupos terroristas, que atacam o país desde 2015.