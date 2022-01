Espanha vai pagar subsídio mensal de 250 euros a jovens com baixos rendimentos

O governo espanhol vai começar a pagar 250 euros por mês aos jovens com baixos rendimentos, anunciou a ministra da habitação espanhola Raquel Sanchez, na terça-feira.

Já a partir deste mês, os espanhóis com menos de 35 anos e com um rendimento anual inferior a 24.318 euros podem solicitar o subsídio mensal, num país onde, segundo Sanchez, cada vez mais jovens adultos vivem com os seus pais porque não têm dinheiro para alugar uma casa sozinhos. O subsídio será pago durante os primeiros dois anos de um aluguer.

O apoio "é um elemento importante para que a habitação deixe de ser um obstáculo à emancipação da juventude", disse a ministra, avança a agência Reuters.

De acordo com os últimos dados oficiais, a Espanha tem uma das percentagens mais elevadas de jovens que vivem com os pais na Europa, chegando a 55% dos jovens entre os 25-29 anos em 2020, de acordo com os últimos dados oficiais, com um aumento de 6,5 pontos percentuais desde 2013.

Este número está fortemente correlacionado com o desemprego juvenil endemicamente elevado em Espanha, onde 29% das pessoas com menos de 25 anos de idade se registam como desempregadas.

No entanto, os subsídios diretos para pagar rendas podem ser menos eficazes do que o governo espera, uma vez que o aumento da procura de pequenos apartamentos irá provavelmente aumentar os preços, alerta Francisco Inareta, porta-voz do Idealista, o maior site imobiliário do país.

"Experiências anteriores mostraram que a principal consequência é um aumento direto dos preços", disse, acrescentando que os inquilinos que ganham pouco acima do limite anunciado provavelmente se vão sentir discriminados por terem de pagar mais sem receberem subsídios.